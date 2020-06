CATANIA REWIND: cronaca di tutte le vittorie in C dal 2015, primo successo del “Lucarelli-bis”

L’avvicendamento in panchina tra Andrea Camplone e Cristiano Lucarelli ha rappresentato senz’altro il momento spartiacque delle vicende di campo del Catania. Il tecnico livornese, di ritorno in Sicilia dopo una stagione, riuscì a dare l’attesa scossa ad una squadra disgregata e con il morale a pezzi.

Dopo aver pareggiato all’esordio con Bisceglie e Bari, il nuovo corso rossazzurro targato Lucarelli si riconciliò con i tre punti in occasione della sfida casalinga con la Sicula Leonzio. Domenica 10 novembre 2019 i riflettori dello stadio “Angelo Massimino” si accesero sul confronto con la squadra della vicina Lentini conclusosi sul risultato di 2-1 in favore degli etnei.

Nel primo tempo la Sicula Leonzio di mister Giovanni Bucaro prese l’iniziativa mandando in tilt la retroguardia di casa attraverso una fitta rete di passaggi. Il vantaggio ospite siglato da Marco Palermo fu una doccia fredda per il Catania, costretto ad inseguire dopo appena cinque giri di lancette. I rossazzurri abbozzarono una timida reazione, affidandosi principalmente all’inventiva di Lodi. Pertanto si dovette attendere il finale di frazione per vedere una conclusione degna di dota dalle parti di Polverino: destro al volo da fuori area di Dall’Oglio e risposta in tuffo del portiere lentinese.

Nel corso della ripresa Lucarelli scelse di cambiare modulo, inserendo Mazzarani, Di Molfetta e Lele Catania per dare un’impronta più offensiva alla squadra. Proprio sull’asse Mazzarani-Di Molfetta si materializzò l’azione del pareggio (62′), mentre il sigillo del 2-1 giunse al 71′: Grillo servì erroneamente Di Piazza, il quale dovette soltanto spingere la palla in rete da posizione ravvicinata. Dopo aver completato la rimonta gli etnei prestarono il fianco agli avversari, i quali ebbero svariate occasioni per pareggiare senza però riuscire nell’intento. Fu così che Mister Lucarelli pose la prima pietra sulla ricostruzione tecnica del Catania.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

