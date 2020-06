SERIE C: Ternana, Daspo e multe salate a ultras

Provvedimenti Daspo e multe per una trentina di ultras della Ternana. L’indagine della questura di Terni ha portato all’emissione di 15 Daspo (divieti di assistere a manifestazioni sportive in alcuni casi con l’obbligo di presentazione negli uffici di polizia) e circa 20mila euro di sanzioni nei confronti degli ultras della Ternana. I Daspo sono scaturiti da un episodio dello scorso 23 ottobre: al termine della partita tra i rossoverdi e l’Avellino, un gruppo di sostenitori umbri tentò di aggredire i tifosi avellinesi. Un furgone della polizia venne danneggiato dal lancio di sassi. E’ scattata anche la denuncia in Procura, oltre ai provvedimenti amministrativi. Le multe, di ben 1.333 euro ciascuna, riguardano invece altri 16 supporters protagonisti di un corteo non autorizzato di avvicinamento allo stadio, in occasione della partita Ternana-Rende, occupando una strada ad alta densità di traffico. Sospesa per 15 giorni, inoltre, l’attività di un bar ritenuto luogo di ritrovo degli ultras.

