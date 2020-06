CATANIA: settimana di avvicinamento ai Play Off… e non solo?

Archiviata la prima settimana di lavoro, concludendo il weekend con i primi allenamenti collettivi a seguito del secondo ciclo di tamponi che ha dato esito negativo, per il Catania è tempo di preparare giorni ancora più intensi sul piano fisico. I Play Off si avvicinano e mister Lucarelli – che, dal canto suo, ha sempre voluto fortemente giocarli – non lascerà nulla d’intentato. I giocatori sono dalla sua parte, c’è il desiderio di provare a dare continuità al percorso portato avanti negli ultimi mesi, prima che l’emergenza Covid portasse alla interruzione del campionato. Adesso si torna sul rettangolo verde e poco importa se la squadra non goda dei favori del pronostico. Meglio così, forse, scendendo in campo senza nulla da perdere.

In attesa di conoscere la data precisa in cui il Catania inizierà l’avventura Play Off (lo sapremo in base all’esito della finale di Coppa Italia Ternana-Juventus U23), Lucarelli prova ad isolare i giocatori da ogni fattore extra campo. Inevitabilmente, però, le attenzioni sono anche rivolte a cosa succederà sul fronte societario. Squadra e staff hanno ricevuto rassicurazioni sul pagamento integrale degli stipendi di gennaio e febbraio, aspettando anche il possibile passaggio di proprietà. Settimana prossima potrebbero registrarsi novità sul fronte dell’avviamento della procedura competitiva. Tribunale e Finaria sono in contatto per fissare base d’asta e clausole ritenute congrue affinchè arrivi il via libera alla procedura. Dopo una lunga attesa, la Sigi confida in buone nuove.

