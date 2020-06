VERSO I PLAY OFF: il Catania in Coppa “tifa” Ternana, il regolamento in breve

Si avvicina lo svolgimento dei Play Off di Serie C per stabilire la quarta squadra promossa in B dopo Monza, Vicenza e Reggina. Non parteciperanno Arezzo, Modena, Piacenza e Pontedera, oltre alle due undicesime classificate, Vibonese e Pro Patria (una delle quali sarebbe stata ripescata in base alla vincitrice della Coppa Italia ma hanno comunicato entrambe la propria rinuncia). Presenti ai nastri di partenza, invece, Catania e Robur Siena nonostante il mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio che ha prodotto dei punti di penalizzazione in classifica.

La vincitrice della Coppa Italia di C (Ternana o Juventus Under 23) vedrà variare la propria posizione nel tabellone (accedendo direttamente al primo turno Play Off fase nazionale), che sarà dunque ulteriormente modificato sabato prossimo. In tale occasione il Catania auspica che ad avere la meglio sia la formazione umbra poichè, così, accederebbe direttamente al turno successivo dei Play Off (5 luglio) visto che la sopra citata Vibonese ha dato forfait, vincendo pertanto i rossazzurri a tavolino. In caso di affermazione juventina, l’1 luglio sarà Catania-Virtus Francavilla.

In casa giocherà sempre la migliore classificata. Qualora la gara finisse in parità, si qualificherebbe proprio chi ha acquisito una posizione di classifica migliore. Nelle semifinali e nella finale, invece, in caso di pareggio sono previsti tempi supplementari e rigori. Qualora il calcio dovesse fermarsi nuovamente, per stabilire la quarta squadra promossa in Serie B si utilizzerebbe l’algoritmo. Verrebbe calcolata la media punti casalinga e la media punti esterna moltiplicando il calcolo per le partite delle regular season non disputate, che vedrebbe favorita la Reggio Audace con un punteggio di 76,8354 davanti a Bari (76,5090) e Carpi (76,4524). Tutte le partite si giocheranno in gara unica. I primi due turni riguardano la fase a gironi dei Play Off; i successivi due turni, quella nazionale; poi scatteranno le Final Four (semifinali e finale).

Per quanto riguarda i singoli gironi, nel raggruppamento A al secondo turno, vista la rinuncia del Pontedera, la peggiore classificata tra le qualificate va direttamente al turno successivo mentre le altre due si affrontano tra loro; nel girone B, invece, al secondo turno il Sudtirol affronta in casa la peggiore classificata tra le qualificate, le altre due si incontrano tra loro in casa della migliore classificata in regular season; nel girone C al secondo turno il Potenza affronta in casa la peggiore classificata tra le qualificate, le altre due si incontrano tra loro in casa della migliore classificata in regular season.

Riepiloghiamo di seguito gli accoppiamenti del primo turno (fase a gironi):

Girone A

*Alessandria – Juventus U23

Robur Siena – Arezzo (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Novara – Albinoleffe

*La Pro Patria, che avrebbe potuto sostituire la Juve in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte di quest’ultima, ha rinunciato alla disputa. Se i bianconeri dovessero vincere il trofeo di categoria, quindi, l’Alessandria passerebbe direttamente al turno successivo.

Girone B

Padova – Sambenedettese

Feralpisalò – Modena (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Piacenza – Triestina (vittoria a tavolino ospiti per rinuncia avversario)

Girone C (in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Juventus U23)

Ternana – Avellino

Catania – Virtus Francavilla

Catanzaro – Teramo

Girone C (in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Ternana)

Catania – Vibonese (vittoria a tavolino squadra di casa per rinuncia ospiti)

Catanzaro – Avellino

Teramo – Virtus Francavilla

