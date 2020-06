CATANIA, SI’ AI PLAY OFF: giusta la decisione del club? I risultati del sondaggio aggiornati

Il Catania ha deciso di prendere parte agli spareggi promozione, malgrado le innumerevoli difficoltà finanziarie. Una scelta che però non deve far passare in secondo piano la trattativa per la cessione del club. A proposito della partecipazione del Catania ai Play Off, abbiamo chiesto ai tifosi se fossero d’accordo a ritornare in campo in un momento così delicato sul fronte societario. Riportiamo i risultati aggiornati del sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Sì, giusto provare a giocarsi le proprie carte ai Play Off 64%

Li avrei giocati solo acquisendo la certezza di salvare la matricola 22%

In queste condizioni è una scelta sbagliata 11%

Non avrei giocato i Play Off a prescindere da tutto, questo è un campionato falsato 3%

