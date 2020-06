FUTURO CATANIA: Sigi studia prossime mosse, salvezza matricola punto di partenza. Collegio Arbitrale, altri 7 giorni per richiedere svincolo

Presentata l’istanza per avviare la procedura competitiva, manca un ultimo tassello: la pubblicazione del bando da parte del Tribunale. La Sigi, che da tempo insegue l’acquisizione del Calcio Catania, attende nella consapevolezza di possedere i requisiti necessari per giocarsi fino in fondo questa lunga partita. Intanto guarda avanti, entrando nell’ordine di idee che la salvezza della matricola 11700 sarebbe solo un punto di partenza. Bisognerà infatti rispettare il piano per il soddisfacimento legittimo dei diritti dei creditori e gettare le basi per pianificare il futuro della società rossazzurra.

Da una parte regolarizzando la posizione economica di un club con ingenti debiti sulle spalle, dall’altra elaborando una strategia per il rilancio sportivo. Tante le idee da sviluppare e che, una volta acquisito il Calcio Catania, verrebbero elaborate attraverso una base solida. Contributo decisivo, in tal senso, garantito dall’ingresso di nuovi soci che determinerebbe un aumento significativo del capitale sociale, al momento pari ad una cifra inferiore a 1.5 milioni. Si valuta anche la strada dell’azionariato popolare. L’estrinsecazione ottimale delle attività sapientemente pianificate con base Torre del Grifo Village darebbe ulteriore impulso alle strategie della Sigi, tuttora ferme allo stato embrionale. Gli sviluppi passano dal Tribunale e dal buon esito della procedura competitiva.

Il presente dice che il Catania è ancora un asset di Finaria, la quale ha assunto la decisione di sanificare il centro sportivo e di far partecipare la squadra ai Play Off malgrado le tante criticità di natura economica ed il malumore dei giocatori che non hanno – ad oggi – ricevuto le ormai famose mensilità di gennaio e febbraio. A questo proposito, Di Molfetta ha già fatto partire nei giorni scorsi la richiesta di svincolo rivolgendosi al Collegio Arbitrale ma è ancora un tesserato del club. Qualora altri compagni decidessero di seguirlo, avrebbero una settimana di tempo per presentare l’istanza (il termine scade infatti il 20 giugno).

