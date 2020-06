CATANIA – VIRTUS FRANCAVILLA: arbitra Marchetti, precedenti con le due squadre. I rossazzurri non vincono da tre anni

Sarà il signor Matteo Marchetti, della sezione A.I.A. di Ostia Lido, l’arbitro della gara Catania-Virtus Francavilla, valevole per il Primo Turno dei Play Off di Serie C (Fase del Girone) ed in programma martedì sera al “Massimino”. Con il direttore di gara, gli assistenti Gaetano Massara (Reggio Calabria) e Marco Della Croce (Rimini); quarto ufficiale il signor Federico Longo (Paola).

Sei le partite del Catania dirette da Marchetti:

il 29 agosto 2017, Coppa Italia Serie C contro l’Akragas. Risultato finale di 6-0; 0-0 risalente al campionato 2016-17 contro la Fidelis Andria al “Massimino”; Matera 2-1 Catania di due stagioni addietro con reti di Di Livio, Russotto e Sernicola (rigore negato sullo 0-0 al Catania per fallo di mani di Scognamillo); nello scorso torneo di Serie C, Potenza 3-1 Catania che ha visto entrare nel tabellino dei marcatori Franca, Strambelli, Guaita e Biagianti; sempre nella passata stagione, l’1-0 di Tulli in Trapani-Catania di campionato; in questo torneo di Lega Pro, Catania 0-0 Bari (netto rigore non concesso ai rossazzurri).

Bilancio etneo di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

Sono invece tre i precedenti di Marchetti con la Virtus Francavilla:

Reggina 3-2 Virtus Francavilla (Lega Pro 2016/17); Casertana 0-2 Virtus Francavilla (Serie C 2017/18); Virtus Francavilla 0-1 Catanzaro (Serie C 2018/19).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***