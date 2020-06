NUNZELLA (Virtus Francavilla): l’ex rossazzurro avversario del Catania per la quarta volta in carriera

Leonardo Nunzella, laterale sinistro brindisino classe 1992 con trascorsi in rossazzurro nella stagione 2015-16 risultando uno dei più positivi (più di 30 apparizioni e 2 reti all’attivo, ndr) nel contesto di un’annata molto difficile, si apprestare ad affrontare il Catania da avversario. Lo farà per la quarta volta. Nei precedenti, sempre indossando la casacca della Virtus Francavilla, Nunzella ha riportato un bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. La scorsa stagione, in campionato, si mise in evidenza servendo a Sarao il pallone che valse l’1-0 finale della Virtus in terra pugliese contro il deludente Catania di Walter Novellino.

