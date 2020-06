CORONAVIRUS – Bollettino siciliano e nazionale: nella nostra regione, in un giorno, un positivo in più, 6 guariti e zero decessi

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato ad oggi – domenica 14 giugno – in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 179.438 (+1.119 rispetto a ieri), su 150.233 persone: di queste sono risultate positive 3.457 (+1), mentre attualmente sono ancora contagiate 837 (-5), 2.341 sono guarite (+6) e 279 decedute (=).

Degli attuali 837 positivi, 32 pazienti (-1) sono ricoverati con sintomi, 3 in terapia intensiva (=), mentre 802 (-4) sono in isolamento domiciliare.

In Italia, invece, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, con un totale di 4.620.718 4.564.691 (+56.027) almeno 236.989 persone hanno contratto il virus (338 in più rispetto a ieri). Di queste, 34.345 sono decedute (+44) e 176.370 (+1.505) dimesse/guarite. Attualmente i soggetti positivi certi sono 26.274 (-1.211), i pazienti ricoverati con sintomi 3.594 (-153), 209 (-11) in terapia intensiva e 22.471 (-1.047) in isolamento domiciliare fiduciario. I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

