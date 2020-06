MANITTA: l’ex Catania torna a Messina

Dopo avere firmato negli anni scorsi un contratto della durata di quattro anni con il Catania che lo scelse come coordinatore dei portieri delle giovanili rossazzurre, Emanuele Manitta riparte dall’FC Messina come preparatore dei portieri. Si tratta di un ritorno in terra peloritana dopo le esperienze da estremo difensore in riva allo Stretto per quattro stagioni tra il 1996 ed il 2000 (Serie D e C2), per due stagioni in Serie B dal 2001 al 2003 ed ancora in B nell’annata 2007-2008. Nell’ultima stagione ha coordinato il lavoro dei portieri all’interno della Scuola Calcio del Cus UniME.

