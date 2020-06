SERIE C – Virtus Francavilla: proseguono gli allenamenti di gruppo verso i Play Off

Detto del nuovo ciclo di tamponi andato a buon fine per i tesserati della Virtus Francavilla, potenziale avversaria del Catania ai Play Off, la formazione biancazzurra ha sostenuto da ieri pomeriggio i primi allenamenti collettivi allo stadio “Giovanni Paolo II”. Lo staff tecnico si è organizzato per fissare in agenda un lavoro di gruppo proseguito nella mattinata di oggi, domenica 14 giugno. Continua il percorso di avvicinamento agli spareggi promozione, con l’obiettivo di arrivarci nelle migliori condizioni fisiche possibili.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***