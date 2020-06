GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Playoff, inizia un nuovo campionato. Catania, eventuale penalizzazione in questo campionato”

In vista dei Play Off, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – ospite di ‘Question Time’ per gianlucadimarzio.com – rilascia alcune dichiarazioni con riferimento anche al Catania. Riportiamo di seguito un estratto:

“Con i playoff inizia un nuovo campionato, considerando il larghissimo numero di squadre partecipanti. Il tabellone? Lo annunceremo il 27 giugno, dopo la finale di Coppa Italia. Non ci saranno spettatori, mentre lo scorso anno tutti gli stadi erano sold out di questi tempi. Sarà tutto un po’ diverso… Una delle motivazioni per cui qualcuno non è voluto tornare in campo è che nel girone A e nel girone B, a partire dal 21 febbraio (e, da marzo, anche nel girone C), sponsor e pubblico – due delle risorse a livello finanziario più importanti – hanno praticamente sfiorato lo zero. In più sono richiesti, per le prossime gare, dei servizi di tipo sanitario piuttosto meticolosi ed efficienti, nonché impegnativi dal punto di vista economico”.

“Final Four? Fatta eccezione per semifinali e finali, che prevedono tempi supplementari e rigori, si giocherà sempre nella sede della squadra meglio classificata. Questo perché andare all’esterno richiederebbe una serie di operazioni di sanificazione inevitabilmente onerose. Il Catania? Al momento, parliamo di una squadra che parteciperà ai playoff. Qualora dovessero subire una penalizzazione, i punti saranno sottratti nel campionato in corso. E lo stesso discorso vale per il Siena”.

