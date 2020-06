LA DOMENICA ALLO STADIO: “Parlate di meno, vendete il Catania…”

Così La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, dopo le smentite sulla possibilità di un rilancio di Antonino Pulvirenti:

“Per anni il Catania non ha comunicato. Chiusi nel fortino di Torre del Grifo. Bocche cucite. Zero notizie all’esterno. Anche quando ci sarebbero state tante cose da dire.

Oggi viviamo la situazione opposta. Parlano in tanti, parlano tanto. Lasciano filtrare notizie di nuove trattative, di finanziatori pronti ad investire, del ritorno del nome Massimino, di Pulvirenti pronto al rilancio e poi l’indomani Pulvirenti smentisce tutti. Ma lui dice sempre il contrario di quello che fa, le sue parole sono credibili come una banconota da 150 euro.

Troppe parole. Troppe chiacchiere. Troppe voci. Quando si parla tanto è per prendere tempo. Ma a cosa vi serve, questo tempo?

Parlate di meno. E fate di più.

Anzi, fate una sola cosa: vendete il Catania”.

