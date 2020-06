SERIE C – Caiata (Pres. Potenza): “Più logico riprendere il campionato, stop riforma per motivi politici”

Quale sarà il destino del campionato di Serie C? Il presidente del Potenza Salvatore Caiata dice la sua ai microfoni di Antenna Sud. Ecco quanto si legge su tuttoreggina.com:

“Nessuno dice che con un calciatore positivo salta tutto e per noi, che stiamo investendo su tamponi e test, ci sarebbe il danno e la beffa. A mio avviso era più logico far ripartire il campionato e terminarlo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che la C a 60 squadre non può essere professionistica. In tutta Europa, il professionismo racchiude 60 formazioni. Strano che questa riforma, della quale Gravina era un fautore, si sia fermata improvvisamente: forse sono più importanti determinati equilibri politici piuttosto che la salvaguardia del sistema”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***