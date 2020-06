LIOTRIZZATI – Bando cessione Catania, l’ironia dei tifosi

Il bando per l’avviamento della procedura competitiva non è stato ancora pubblicato e, pertanto, prosegue l’attesa dei tifosi rossazzurri per capire se e quando il Calcio Catania verrà ceduto. Già, ma per quanto tempo ancora proseguirà tale attesa? Speriamo non succeda quanto ironizzato su Facebook dai ‘Liotrizzati’, gruppo di tifosi che segue le partite del Catania dalla Curva Sud, pubblicando l’immagine di uno scheletro che aspettava l’uscita del bando e la cessione del club dell’Elefante. Vedremo se la settimana prossima sarà finalmente la volta buona affinchè vengano compiuti significativi passi avanti. Ponendo fine a questa lunga e snervante attesa.

Post muto…Buongiorno popolo Liotrizzato Posted by Liotrizzati on Sunday, 21 June 2020

