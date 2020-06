PAGLIARA: “Acquisto Catania, ci crediamo fortemente. Bando, vedremo quale sarà la base d’asta. Torre del Grifo risorsa fondamentale”

Il massimo responsabile della Sigi SpA Fabio Pagliara sull’eventuale acquisizione del Calcio Catania, intervenendo ai microfoni del quotidiano La Sicilia. Riportiamo un estratto dell’intervista:

“Noi pronti ad aiutare il Catania per affrontare i Play Off? Sì, mi riferisco alle spese di albergo, bus, trasferte. E’ un gesto che non va frainteso, non è una candidatura in più, né un volersi accreditare. Un gesto a favore della storia del club che non deve sparire. Io credo che la Sigi abbia fatto quanto doveva: è stato messo in piedi un piano industriale ambizioso ma credibile e si stanno fornendo le garanzie richieste a fronte di un pesante indebitamento. A questo punto la palla passa a chi dovrà decidere. Noi ci crediamo, fortemente, e non molleremo fino a quando ci sarà ancora un briciolo di speranza di salvare la matricola e immaginare un rilancio del calcio a Catania”.

“Accorciare i tempi? L’attuale management valuta ancora il Calcio Catania, al netto dei debiti, molto più di quanto noi riteniamo valga in realtà. Vedremo quale sarà la base d’asta e capiremo anche da quello il reale valore della società. Certo, il fattore tempo ha il suo valore per programmare una stagione. Se il proprietario vuole cedere o no? Da un lato si ostenta disinteresse, dall’altro sembra si sia saldamente legati e legittimamente interessati a realizzare il più possibile da una eventuale cessione. Ma la realtà economica e finanziaria del Calcio Catania non lascerebbe spazio a dubbi”

“Non ho mai riflettuto sui ‘saldi di fine stagione’, anche perchè sarebbero saldi di fine storia. Il Calcio Catania 1946 è solo uno. Chi vuole comprare il Catania compra la responsabilità di continuare un cammino iniziato da altri, a costo anche di grandi sacrifici. Torre del Grifo? Una gestione moderna di un impianto moderno può portare Catania ed il Catania al centro di processi virtuosi di marketing territoriale e di turismo internazionale, oltre ad essere una risorsa fondamentale per la ‘cantera’. Costa tanto, ma può rendere tanto”.

