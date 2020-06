MAROTTA: la barba dell’ex Catania si tinge di biancorosso per celebrare la B

Promosso d’ufficio in Serie B con la maglia del Vicenza, Alessandro Marotta fa parte del gruppo di ex Catania che festeggiano in questi giorni il salto di categoria. Tempo fa aveva promesso di fare qualcosa di eclatante in caso di promozione. Qualcuno aveva ipotizzato in un primo momento la rimozione della fedelissima e folta barba, l’attaccante invece precisò che questa sarebbe rimasta al suo posto, colorandola però di biancorosso. Detto, fatto. Marotta ha contribuito al salto di categoria del Vicenza con 7 reti all’attivo, ritrovando il campionato cadetto a distanza di 7 anni, quando militava tra le fila del Bari.

