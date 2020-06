PONZO (Fiscascat Cisl): “Torre del Grifo, protocollo da verificare. Ancora nessuna risposta ai lavoratori”

La redazione di cataniatoday.it ha contattato il segretario provinciale della Fisascat Cisl, Rita Ponzo, per avere un aggiornamento della situazione legata ai lavoratori di Torre del Grifo Village:

“Costituiremo una commissione per verificare il protocollo che l’azienda sta attuando all’interno del centro sportivo. Importante infatti partire in sicurezza sia dal punto di vista dei lavoratori che per l’accoglimento stesso dell’utenza, in modo da mettere in sicurezza la salute di tutti. Il centro infatti è molto frequentato anche da sportivi provenienti da altre regioni. I dipendenti aspettano ancora la tredicesima, mentre gli istruttori e le partite iva, coloro che lavorano con contratto autonomo, vantano parecchi arretrati. L’azienda non ha dato ancora oggi risposta. La cosa che mi preme sottolineare è che non è possibile puntare il dito contro i lavoratori in questa fase, lavoratori che in tutti questi anni non hanno fatto altro che stare accanto all’azienda, onorando in tutti i modi il loro lavoro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***