CALCIO SICILIANO: Palermo, giocatori rinunciano al premio promozione di 250mila euro

Bel gesto da Palermo. Il capitano rosanero Mario Alberto Santana, dopo l’avvenuta promozione in C, ha annunciato che la sua squadra rinuncerà al premio promozione:

“La fine anticipata del campionato ha inevitabilmente causato anche un grande sforzo da parte della società, che nonostante questo ha sempre mantenuto nei confronti di noi giocatori tutti gli impegni presi, a differenza ad esempio di quanto purtroppo successo a tanti nostri colleghi di altre squadre di Serie D. Per questo, come d’accordo con tutti i miei compagni, vogliamo anche noi fare la nostra parte per la squadra e per la città che abbiamo l’onore di rappresentare. Intendiamo quindi rinunciare al premio di 250mila euro messo a nostra disposizione per la promozione di quest’anno. Una cifra non dovuta e non prevista inizialmente, ma che la società ha voluto offrirci a gennaio e riconfermare oggi, nonostante la grave crisi economica post Covid, che ha radicalmente cambiato ogni cosa. In particolare, abbiamo deciso di lasciare 200mila euro nelle casse del Palermo e devolvere in beneficienza alle famiglie bisognose palermitane i restanti 50mila euro del premio previsto, per dimostrare così, concretamente, il nostro sostegno e la nostra gratitudine”.

