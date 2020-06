PUZONE: l’ex Catania tossicodipendente, da un paio di giorni ricoverato

Oltre 60 apparizioni in casacca rossazzurra con 6 reti all’attivo tra Serie B e C1 entrando nel cuore dei tifosi. L’ex centrocampista Pietro Puzone, che ha indossato anche la maglia del Napoli legando in maniera particolare con il grande Diego Maradona (vincendo scudetto e Coppa Italia), adesso attraversa una fase della sua vita molto delicata. Un ascoltatore de ‘La Radiazza’, trasmissione in onda su Radio Marte, scrivendo al conduttore ha fatto notare che “Pietro versa in condizioni disumane: è diventato un clochard, dorme sulle panchine e, probabilmente, è malato” aggiungendo di avere “segnalato al sindaco questa situazione, ma nessuno è intervenuto”.

Un componente del gruppo WhatsApp ‘Vecchio Napoli’ (in cui sono presenti ex calciatori e dirigenti partenopei) lo ha riconosciuto, registrando un video che testimonia la palese difficoltà economica dell’ex giocatore, tossicodipendente. Lo stesso Puzone è stato raggiunto telefonicamente dalla trasmissione sopra citata, dichiarando di stare bene e di volere recuperare per poi sottolineare che “se sono finito in questa situazione è solo colpa mia: fuori dal calcio ho frequentato amicizie sbagliate e mi sono fatto trascinare, perché sono troppo ingenuo. Ma ora devo cacciare fuori un po’ di cazzimma”. Da un paio di giorni è ricoverato in una clinica della sua Acerra.

