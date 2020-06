SPAREGGI PER LA B: tutti i marcatori della storia rossazzurra, Lodi il migliore

Più volte il Catania ha spareggiato nella speranza di abbandonare l’inferno della C. Non riesce nell’intento dal 2002, anno in cui un gol di Fini fu sufficiente per piegare la resistenza del Taranto. Successivamente i rossazzurri ci sono andati vicini due anni fa, non superandolo l’ostacolo Robur Siena (determinante il ko maturato all’andata, a firma di Marotta) e Trapani (doppio pari). Un vero peccato perchè, in entrambi i casi, vincendo il Catania si sarebbe giocato il tutto per tutto in finale, rispettivamente al cospetto di Cosenza e Piacenza.

Adesso, seppur tra mille incognite e difficoltà extracampo, l’Elefante ha dato il proprio assenso alla partecipazione ai Play Off più anomali della storia, giocandoli in assenza di pubblico e con ben tre mesi d’inattività per tutte le compagini coinvolte, causa emergenza Coronavirus. Dell’attuale rosa a disposizione di mister Lucarelli, Curiale e Barisic sono gli unici ad essere già entrati nel tabellino dei marcatori in gare Play Off disputate. Complessivamente, in relazione agli spareggi per la B, sono 12 i calciatori andati a segno tra le fila del Catania. Lodi, oggi in forza alla Triestina, migliore marcatore a quota 3 reti.

CATANIA – I GIOCATORI ANDATI A SEGNO NEGLI SPAREGGI PER LA B

Francesco Lodi 3 gol

Davis Curiale, Matteo Di Piazza, Alessandro Ambrosi 2 gol

Andrea Russotto, Maks Barisic, Francesco Ripa, Michele Fini, Massimo Cicconi, Davide Cordone, Angelo Crialesi, Pierantonio Bortot 1 gol

