La stampa campana continua a spingere Leo Beleck alla Salernitana. Secondo quanto si legge, in particolare, su tuttosalernitana.com l’attaccante ora in forza al Catania sarebbe destinato al club granata sottoscrivendo un accordo di durata triennale non escludendo un anno in prestito altrove dopo la firma. La possibile operazione sarebbe stata confermata dalla stessa dirigenza campana.

