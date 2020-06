SERIE C – Caporale (Virtus Francavilla): “Catania o Teramo? Nessuna preferenza, conta vincere”

Il centrocampista della Virtus Francavilla Alessandro Caporale, ospite a ‘Passione Biancazzurra’ – in onda su Canale 85 – quando si avvicinano i Play Off. Ecco quanto evidenziato da tuttocalciopuglia.com:

“Abbiamo riniziato dopo tre mesi di blocco. Quindi piano piano stiamo provando a riprenderci. Teramo o Catania? Uguale per quanto mi riguarda, perché devi andare a vincere in entrambi i casi. Questi play-off sono un’incognita, quindi non riesco a esprimere una preferenza onestamente. Ripartire, come dicevo prima, dopo tre mesi non è assolutamente facile. Bisogna stare molto attenti. Stiamo riprendendo il fiato, speriamo di arrivarci al meglio possibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***