CORONAVIRUS A CATANIA: prescrizioni anti Covid non rispettate, chiusa trattoria

Mancato rispetto delle prescrizioni anti Covid e conseguente sanzione per il titolare della trattoria “Sabor Latino” di Piazza Carlo Alberto. Gli agenti di Polizia hanno riscontrato che il titolare, senza mascherina e senza l’adozione di alcun presidio di profilassi per impedire il diffondersi della malattia, somministrava alimenti, anche privi di tracciabilità. Nel corso di un precedente controllo, aveva ricevuto una sanzione per un ammontare di oltre 4000 euro. Adesso “Sabor Latino” dovrà tenere abbassate le saracinesche per 10 giorni.

