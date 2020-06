SERIE C: club in agitazione, chiedono nuova Assemblea prima del Consiglio Federale

Tanti club non condivido le decisioni partorite dal Consiglio Direttivo di Lega Pro e chiedono, in vista del decisivo Consiglio Federale fissato per l’8 giugno, la convocazione di una nuova Assemblea con tutti i 60 club di Serie C. Secondo quanto informano i colleghi di tuttoc.com, la richiesta è già partita. L’obiettivo è quello di mettere d’accordo il maggior numero possibile di società, superando lo stato di agitazione attuale tra club in prima linea per lo svolgimento dei Play Off, altri che non ci stanno a retrocedere a tavolino e vorrebbero riprendere il campionato prima di disputare gli eventuali spareggi.

