SERIE C – Colantonio (Pres. Turris): “Sogno di fare risultato con Catania o Palermo…”

Turris neo promossa in Serie C. Il Presidente Antonio Colantonio, come riportato da tuttoturris.com, non vede l’ora di cominciare la nuova avventura nel calcio professionistico pregustando le grandi sfide:

“E’ stata un’emozione grandissima aver raggiunto questo traguardo atteso da tantissimo tempo, che sarà ricordato per sempre nella storia della Turris. Ma, non appena si ottiene un risultato, il giorno successivo bisogna subito prefissarne un altro, ancor più ambizioso. Vero è che non dobbiamo essere presuntuosi e non dobbiamo dimenticare che l’anno prossimo saremo una matricola, ma non è detto che già dalla prossima stagione non possiamo toglierci delle soddisfazioni. Sogno un Turris-Palermo o un Turris-Catania di sabato sera, in un “Liguori” gremito e con un risultato ovviamente positivo per noi. Saremo sì una meteora, ma che potrà fare di tutto e a tutti, quando nessuno se l’aspetta…”.

