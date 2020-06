SERIE C – Marinelli (Pres. Pergolettese): “Ci costringono a scendere in campo, onoreremo le vittime sul campo”

La Pergolettese si era apertamente schierata contro chi aveva l’intenzione di scendere in campo, come più volte ribadito dallo stesso club. La decisione della FIGC di giocare Play Off e Play Out viene così commentata dal Presidente Massimiliano Marinelli ai microfoni di tuttoc.com:

“Io ero contrario a far scendere la squadra in campo, ci hanno obbligato contro la nostra volontà. Siamo stati costretti a farlo, secondo me questi playoff e playout sono stati gestiti davvero male. O facciamo tutte le undici partite che mancano alla fine oppure si doveva cristallizzare il campionato e chiuderlo per pandemia. Mi hanno obbligato e sinceramente non volevo per rispetto dei morti di Crema e della società. Non ultimo il nostro allenatore Albertini è stato sostituito da Contini perché ha dei problemi di salute in conseguenza al Covid e comunque anche lui ha affrontato importanti lutti avendo perso la sorella e la suocera. Non era giusto far scendere in campo squadre come noi colpite così dal Coronavirus. Ne abbiamo preso atto, onoreremo le vittime giocandocela sul campo mantenendo la Serie C”.

