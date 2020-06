SERIE C – Di Piazza (Catanzaro): “Catania, sono dispiaciuto. Salto in B, spero di non dover aspettare un altro anno…”

L’ex attaccante del Catania Matteo Di Piazza torna sull’esperienza vissuta lo scorso anno ai Play Off, speranzoso che si risolvano i problemi alle pendici dell’Etna e di fare ritorno in Serie B con la maglia del Catanzaro:

“Mi dispiace tanto perché con la tifoseria ho legato tantissimo, mi sono sempre fatto apprezzare per la persona che sono. Mi hanno fatto vivere un sogno, mi hanno accolto bene ed ho ripagato per quello che ho potuto tutto l’affetto. Sono ancora dispiaciuto per i playoff, ancora ricevo dei video di quelle gare e mi brucia per come sono andati. Spero che le cose si risolvono, una città come Catania merita altre categorie. Adesso sono a Catanzaro e spero di portarlo in Serie B. Darò tutto quello che posso per ottenere il risultato. Ci stiamo allenando da dieci giorni ad alta intensità. Noi ci siamo e non molliamo un millimetro. Spero di non dover aspettare un altro anno”, le parole di Di Piazza a tuttoc.com.

