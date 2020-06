SERIE C: ricorsi contro Play Out e retrocessioni, i club non mollano

Il rigetto dei ricorsi da parte del Coni non frena i club di Serie C, che continuano a battagliare sul fronte giudiziario allo scopo di far prevalere i propri diritti. Rieti, Rimini e Gozzano – retrocessi in D a seguito della decisione del Consiglio Federale dello scorso 8 giugno – ma anche Picerno, Olbia e Fano – condannati alla disputa dei Play Out – non ci stanno e sono pronti a depositare nuovi ricorsi nei prossimi giorni, sperando nella giustizia amministrativa. Prossima tappa il TAR del Lazio. Poi, eventualmente, appello al Consiglio di Stato.

