SERIE A – Meluso (D.S. Lecce): “Spostare scadenza contratti al 31 agosto”

I contratti in scadenza a giugno slitteranno automaticamente di due mesi? Ne parla il Direttore Sportivo del Lecce, Mauro Meluso, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“È un problema importante. Per fare sì che il campionato non risulti falsato bisogna spostare le scadenze al 31 agosto. Le stesse rose che compongono il campionato 2019/2020 devono concludere la stagione allo stesso modo. Non è possibile pensare a singole contrattazioni”.

Nei prossimi giorni la FIGC punterà a perfezionare un’intesa con l’AIC per risolvere il nodo visto che, ad oggi, in mancanza di accordi con le società di appartenenza qualsiasi calciatore in scadenza perderebbe ogni vincolo dopo il 30 giugno.

