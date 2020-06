TORRE DEL GRIFO: Barisic il prossimo rientro, Di Molfetta resta in forse

Negli ultimi giorni anche il portiere Jacopo Furlan, i difensori Andrea Esposito e Tommaso Silvestri hanno fatto ritorno a Torre del Grifo Village in preparazione dei Play Off. Atteso nelle prossime ore anche lo sloveno Maks Barisic. Unico dubbio, a questo punto, relativo all’esterno offensivo Davide Di Molfetta. Al momento non è stato ricucito lo strappo con il giocatore che, nei giorni scorsi, si è rivolto al Collegio Arbitrale per richiedere lo svincolo. Per il resto, tutti disponibili agli ordini di mister Cristiano Lucarelli.

