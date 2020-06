TORROMINO: “Lotta col Catania per la B, due anni fa ci andammo a prendere quanto meritato…”

L’attaccante della Ternana Giuseppe Torromino ricorda in una diretta Facebook per calciolecce.it la cavalcata del Lecce verso la Serie B nella stagione 2017/18, dopo un lungo duello con il Catania. Ecco quanto evidenziato:

“Fu un avvio così così. Pareggio a Francavilla 1-1, poi vittoria in casa col Trapani e la svolta a Catania perdendo malamente. Al termine di quella gara mister Rizzo si dimise. C’era la sensazione che dovevamo vincere a tutti i costi il campionato, inizialmente la squadra non aveva ancora assorbito la delusione risalente all’annata precedente. Poi con Liverani al timone è stato un crescendo di vittorie e progressi. Ha improntato subito una mentalità vincente alla squadra, ovunque giocassimo. Ad un certo punto della stagione, però, attraversammo un periodo non semplice, il clima era giustamente pesante visti i fallimenti passati e noi dovevamo per forza fare punti. Non vincendo a Reggio sarebbe stato tutto difficile, anche se sapevamo che il Catania non le avrebbe vinte tutte. Alla fine ci andammo a prendere sul campo quanto meritavamo”.

