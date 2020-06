TROCINI (all. Virtus Francavilla): “Catania o Teramo? Fare bella figura e rompere le scatole a chi di dovere…”

Virtus Francavilla carica più che mai in vista dei Play Off, giocandoseli al meglio delle proprie possibilità. Ne parla l’allenatore Bruno Trocini in un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

“Non abbiamo certo le pressioni di Bari, Catanzaro o altre squadre obbligate a vincere, ma noi andremo a giocarci i play-off con grande libertà mentale, per fare bella figura e rompere le scatole a chi di dovere (sorride, ndr). Arriveremo al primo turno dei playoff nella stessa maniera in cui ci si presenta solitamente all’esordio stagionale in Coppa Italia, quindi dopo venti giorni di ritiro. Immagino una situazione in cui squadre potranno fare 50-60’ a buoni livelli, dopodiché saranno in debito di ossigeno.Teramo o Catania? Sono due squadre molto forti, a questo punto una vale l’altra. Il Teramo è una compagine competitiva e lo abbiamo visto, il Catania lo conosciamo tutti”.

