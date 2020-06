VERSO I PLAY OFF – Casa/Trasferta: Catania, rendimento a confronto con le altre partecipanti

Sono 23 le formazioni partecipanti alla edizione 2019/2020 dei Play Off di Serie C. Verificando il rendimento offerto sia in casa che fuori, il Catania si colloca tra le prime dieci squadre in termini di punti conquistati tra le mura amiche, con lo stesso punteggio di Catanzaro e Carrarese. Discorso che cambia lontano dal “Massimino”. In trasferta, infatti, il rendimento rossazzurro è il 17/o migliore tra le varie compagini dei tre gironi. Reggio Audace e Carpi sono le squadre ad avere incamerato il bottino di punti più sostanzioso giocando in casa. Fuori, invece, le pugliesi Monopoli e Bari si sono molto ben comportate facendo meglio di tutte, rispettivamente con 31 e 29 punti.

RENDIMENTO CASALINGO

Reggio Audace, 34 punti (14 partite giocate – 10 vittorie, 4 pareggi, 0 sconfitte) Carpi, 33 punti (14 partite giocate – 10 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitte) Bari, 31 punti (14 partite giocate – 9 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) Potenza, 31 punti (15 partite giocate – 9 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte) Carrarese, 30 punti (14 partite giocate – 9 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) Catania, 30 punti (15 partite giocate – 8 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta) Catanzaro, 30 punti (16 partite giocate – 9 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) Teramo, 28 punti (16 partite giocate – 8 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) Sudtirol, 27 punti (13 partite giocate – 9 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte) Renate, 27 punti (14 partite giocate – 7 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta) Monopoli, 26 punti (16 partite giocate – 8 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte) Padova, 25 punti (13 partite giocate – 8 vittorie, 1 pareggi, 4 sconfitte) Novara, 25 punti (13 partite giocate – 7 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte) Ternana, 25 punti (15 partite giocate – 7 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) Feralpisalò, 24 punti (13 partite giocate – 6 vittorie, 6 pareggi, 1 sconfitta) Albinoleffe, 22 punti (13 partite giocate – 6 vittorie, 4 pareggi, 3 sconfitte) Triestina, 22 punti (13 partite giocate – 7 vittorie, 1 pareggi, 5 sconfitte) Alessandria, 22 punti (14 partite giocate – 5 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte) Virtus Francavilla, 20 punti (14 partite giocate – 5 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte) Avellino, 20 punti (15 partite giocate – 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte) Sambenedettese, 18 punti (13 partite giocate – 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte) Juventus U23, 16 punti (13 partite giocate – 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte) Robur Siena, 13 punti (14 partite giocate – 2 vittorie, 7 pareggi, 5 sconfitte)

RENDIMENTO ESTERNO

Monopoli, 31 punti (14 partite giocate – 10 vittorie, 1 pareggi, 3 sconfitte) Bari, 29 punti (16 partite giocate – 7 vittorie, 8 pareggi, 1 sconfitta) Robur Siena, 27 punti (13 partite giocate – 8 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte) Ternana, 26 punti (15 partite giocate – 7 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte) Potenza, 25 punti (15 partite giocate – 7 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) Reggio Audace, 21 punti (13 partite giocate – 5 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte) Sudtirol, 21 punti (14 partite giocate – 6 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte) Carpi, 20 punti (12 partite giocate – 6 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte) Feralpisalò, 20 punti (12 partite giocate – 6 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte) Juventus U23, 20 punti (14 partite giocate – 4 vittorie, 8 pareggi, 2 sconfitte) Avellino, 20 punti (15 partite giocate – 6 vittorie, 2 pareggi, 7 sconfitte) Virtus Francavilla, 20 punti (16 partite giocate – 5 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte) Padova, 19 punti (13 partite giocate – 5 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte) Alessandria, 18 punti (13 partite giocate – 5 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte) Triestina, 18 punti (14 partite giocate – 5 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) Albinoleffe, 17 punti (14 partite giocate – 4 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte) Catania, 17 punti (15 partite giocate – 5 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte) Renate, 16 punti (13 partite giocate – 4 vittorie, 4 pareggi, 5 sconfitte) Sambenedettese, 15 punti (13 partite giocate – 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte) Carrarese, 15 punti (13 partite giocate – 3 vittorie, 6 pareggi, 4 sconfitte) Novara, 13 punti (13 partite giocate – 3 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte) Teramo, 13 punti (14 partite giocate – 3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte) Catanzaro, 13 punti (14 partite giocate – 3 vittorie, 4 pareggi, 7 sconfitte)

