ACCADDE OGGI: 26 luglio 2016, Lo Monaco affida le chiavi del centrocampo a Scoppa

Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Matías Scoppa, nato a San Nicolás de los Arroyos in Argentina il 7 luglio 1987 e cittadino italiano. Scoppa ha indossato in patria la maglia dell’Atlético de Rafaela, in Primera División. In precedenza, l’atleta argentino ha sommato esperienze di rilievo anche in Portogallo, Ecuador, Finlandia e Cile. Era il 26 luglio 2016. Quattro anni fa il Catania prelevò il centrocampista, sperando che si rivelasse un regista di sicuro affidamento.

Lo Monaco puntò con decisione sulla capacità di orchestrare la manovra in mezzo al campo di Scoppa, il quale totalizzò 31 presenze in rossazzurro, incontrando però più di qualche difficoltà nel contesto di squadra di allora. Sottoscrisse un contratto di durata biennale, ma la sua avventura alle pendici dell’Etna si concluse al termine della stagione 2016/17. Successivamente il giocatore fece particolarmente bene al Monopoli, prima di trovare poco spazio tra le fila del Vicenza neo promosso in Serie B.

