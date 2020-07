FUTURO CAPANNI: il Catania proverà a riportarlo in Sicilia

Tra le piacevoli sorprese della difficile annata 2019/2020 figura certamente l’impatto dell’esterno offensivo rossazzurro Gabriele Capanni. Giovane di proprietà del Milan reduce dall’esperienza in prestito al Novara, nel mercato di gennaio fu prelevato dal Catania in modo da aumentare le alternative per il reparto offensivo a disposizione di mister Cristiano Lucarelli. Pian pianino il ragazzo classe 2000 si è ritagliato il suo spazio fino a conquistare il posto da titolare nelle ultime tre partite di campionato giocate. Idem in occasione delle due gare valide per i Play Off.

Adesso, in base ai termini contrattuali previsti, Capanni rientra al Milan dal prestito ma attende di conoscere la sua prossima destinazione. Anche la nuova dirigenza del Catania lo stima. Si proverà ad intavolare una nuova trattativa. Attenzione, però, all’ipotesi di un eventuale trasferimento in Serie B per il ragazzo che ha fatto registrare significativi progressi in questi mesi e possiede ancora ampi margini di miglioramento.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***