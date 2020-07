ANGIULLI: saluta i Play Off e, al momento, rientra al Catania

Sognava di proseguire l’avventura ai Play Off con la Sambenedettese, ma lo 0-0 di Padova qualifica i patavini alla fase successiva della competizione e, pertanto, determina la fine della stagione per Federico Angiulli. Il centrocampista giunto in prestito secco dal Catania, a questo punto si appresta a fare ritorno alla base. Almeno per il momento. Il giocatore, comunque, ha più volte manifestato la volontà di continuare a giocare a San Benedetto del Tronto e proverà a trovare una soluzione d’accordo con il procuratore. Necessario però anche il benestare del Catania, proprietario del cartellino di Angiulli fino a giugno 2021.

