SERIE C: Play Off, Top 3 Primo Turno. Inserito anche Pinto

La redazione di tuttoc.com stila una speciale Top 3 dei giocatori che si sono messi in particolare evidenza nel Primo Turno dei Play Off di Serie C: Marco Bleve (portiere del Catanzaro), Federico Vazquez (attaccante della Virtus Francavilla) ed il terzino del Catania Giovanni Pinto. Su quest’ultimo si legge: “Da calciatore a sciatore il passo può essere breve. Goal d’autore del giocatore etneo che parte da metà campo e si sbarazza della difesa avversaria con uno slalom degno di nota. Ai fini della qualificazione il pareggio sarebbe bastato, ma la vittoria in rimonta all’ultimo respiro ha una valenza enorme per una squadra alle prese con mille difficoltà fuori dal campo”.

