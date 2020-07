ANGIULLI: vuole la Sambenedettese ma il cartellino è del Catania, situazione da definire

Vero e proprio punto di riferimento per il centrocampo della Sambenedettese, Federico Angiulli ha personalmente riscattato alla grande la deludente esperienza di Catania. Schierato nell’inedito ruolo di regista di centrocampo, quest’anno Angiulli ha trovato la collocazione tattica ideale vivendo una stagione da protagonista. Il centrocampista è stato ceduto in prestito la scorsa estate ed è il caso di precisare che ha un vincolo contrattuale con il Catania fino a giugno 2021. Inoltre, aspetto molto importante, secondo fonti ufficiali non è presente alcuna opzione di riscatto del cartellino in favore della Sambenedettese. Significa che il calciatore rientra a tutti gli effetti alla base, almeno per il momento, ma ha manifestato l’intenzione di dare continuità alla sua avventura in terra marchigiana. Al raggiungimento di tale scopo, occorrerà intavolare una nuova trattativa tra le parti nelle prossime settimane.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***