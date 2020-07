BANGU: vicino al Catania a gennaio, sarà avversario nel girone C?

Vi ricordate di Luzayadio Bangu? Nella sessione invernale del calciomercato c’è stato un momento in cui il centrocampista congolese classe 1997 era vicinissimo al passaggio al Catania. Tant’è vero che Bangu raggiunse persino Torre del Grifo Village. Affare praticamente in dirittura d’arrivo ma si registrò l’improvviso dietrofront del club rossazzurro, deciso ad affondare i colpi per Francesco Salandria, proveniente dalla Reggina. Bangu fece ritorno al Gubbio, proprietario del cartellino, ma adesso è comunque in procinto di dire addio alla società umbra. Il suo futuro potrebbe essere nel girone C, magari tra le fila della Casertana del neo mister Federico Guidi che pare abbia manifestato interesse secondo quanto assicura la stampa campana.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***