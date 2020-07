BARGELLINI (Tutto C): “Sigi, ora si capirà spessore azionisti. Leonzio, futuro misterioso”

Luca Bargellini, attraverso il consueto ‘Punto’ realizzato per tuttoc.com, si sofferma sulle situazioni societarie di Catania e Sicula Leonzio:

“Gli etnei sono, di fatto, passati nelle mani della SIGI che a breve dovrà iniziare a saldare le tante pendenze in essere per presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione. Un’impresa importante, questa, dalla quale si capirà lo spessore dei nuovi azionisti”.

“Per quanto concerne i lentinesi, invece, viene sottolineato il fatto che il club “è in attesa di scoprire se la famiglia Leonardi potrà andare ancora avanti nonostante le ultime vicissitudini personali. La società bianconera è sana e quindi appetibile per eventuali acquirenti, ma il calcio post-Covid non regala grandi certezze e così anche per un club come la Sicula il futuro appare un mistero”.

