SERIE C – Bari, l’amarezza dell’ex Catania Antenucci: “Delusione davvero grande, ci siamo fermati all’ultimo step…”

Bari ad un passo dalla promozione in Serie B, sfumata a sorpresa sul campo della Reggio Audace. L’ex attaccante del Catania Mirco Antenucci esterna tutta la propria delusione attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. Ne riportiamo un estratto:

“Mi sono sentito a casa da subito in una città che vive di calcio e in un gruppo di ragazzi straordinari che meritavano la promozione con tutte le problematiche che abbiamo incontrato durante l’anno..ci siamo fermati lì all’ultimo step e fa male .. è una bella batosta vedere li l’obiettivo ad un passo e non poterlo raggiungere. Per me è una delusione davvero grande perché avremmo voluto regalare non solo a noi ma a tante persone la gioia di vincere…ho visto tante lacrime dopo la partita e il giorno dopo ancora perché ognuno di noi voleva festeggiare con una città intera…dispiace perché so i sacrifici che abbiamo fatto e questo gruppo meritava di più. Ora si stacca un po’ per poi ripartire più forti e carichi di prima con un solo obiettivo in testa … Non dobbiamo temere i momenti difficili, il meglio viene da lì”.

