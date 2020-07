BELLUSCI (ex Catania): “Andando a Monza ho fatto un passo indietro per farne due avanti”

L’ex difensore del Catania Giuseppe Bellusci entusiasta di avere scelto di ripartire dall’ambizioso Monza, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Doppio salto dalla C alla A? Lo hanno già fatto diverse società prima di noi: l’entusiasmo è fondamentale. A Monza non ci manca nulla: siamo al top come società e staff tecnico ed il gruppo è fantastico. La mia decisione di lasciare la B? Avevo tante richieste: la possibilità di giocare per Berlusconi e Galliani è un’esperienza unica per un giocatore. Così ho scommesso su di me: ho fatto un passo indietro per farne due avanti”.

