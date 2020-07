BIAGIANTI: “Catania, sempre dalla stessa parte mi troverai”

Spazio anche per l’ingresso di Marco Biagianti nel corso della gara vinta per 3-2 contro la Virtus Francavilla al “Massimino”. Anche il capitano rossazzurro, subentrato nella ripresa, ha dato il proprio contributo alla causa. In queste ore ha pubblicato un messaggio su Instagram con scritto “Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai ⁣

Grandi ragazzi! #letsgolioutru #NoieVoi”. Un modo per ribadire anche il proprio legame con i colori rossazzurri, decidendo di prolungare a titolo gratuito il contratto in scadenza a giugno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***