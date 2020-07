CAMPLONE, l’ex Catania punta sul Bari ai Play Off: “Occhio alle sorprese ma i biancorossi sono i più forti della C”

L’ormai ex allenatore del Catania Andrea Camplone, ai microfoni de La Gazzetta del Mezzogiorno, indica il Bari favorito per la vittoria dei Play Off:

“Spero che il mio amico Vincenzo Vivarini porti il Bari in alto. Sulla carta, il Bari è la squadra più forte della C ma si tratta pur sempre un club neo promosso e quindi costretto a cambiare alla radice: un periodo di assestamento era preventivabile ed il primo posto è sfumato. 25 risultati utili, tuttavia, dimostrano che il Bari avesse preso le misure al torneo: ai playoff sarà pronto. La formula delle gare secche non può escludere sorprese, ma i galletti possiedono l’esperienza per gestire questa situazione. Con Vivarini siamo cresciuti insieme, svolgendo l’intera trafila nel settore giovanile del Pescara. Spero che possa provare l’emozione di portare il Bari prima in B, poi in A perché è quella la categoria che spetta ad una piazza unica. Le avversarie da temere? Quelle del girone C in prima fila. Sugli altri raggruppamenti, occhio a Padova, Carpi e Reggio Audace”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***