CATANIA 2019-20: reparto offensivo ai “raggi X”, Di Piazza il più prolifico, Mazzarani solita certezza, Biondi e Capanni due belle scoperte

Dopo la difesa e il centrocampo concludiamo il focus sui reparti con gli interpreti offensivi, le cui prestazioni hanno prodotto 35 delle 51 reti complessive realizzate quest’anno dal Catania in tutte le competizioni ufficiali.

Il giocatore più prolifico della squadra è stato Di Piazza, autore di 8 reti in 22 presenze prima di passare al Catanzaro nel mercato di riparazione. Alle sue spalle l’eclettico Mazzarani si è confermato un giocatore determinante per le sorti del club etneo, come testimoniano i 7 gol realizzati in 33 partite disputate. La stagione di Curiale si è conclusa invece con 5 reti all’attivo in 26 presenze, un magro bottino per un giocatore che appena due stagioni prima vinse la classifica marcatori del Girone C di Serie C con 15 gol.

Hanno siglato 4 gol a testa Biondi (32 presenze), Curcio (14 presenze) e Sarno (13 presenze). Il giocatore cresciuto nel settore giovanile etneo e il fantasista sannita sono state tra le note liete di questa tribolata stagione, mentre l’esterno offensivo napoletano è riuscito a esprimersi soltanto a sprazzi a causa di ripetuti guai fisici (a gennaio è passato alla Triestina). 5 assist e una doppietta a Rieti è stato invece il bilancio delle 30 partite giocate da Di Molfetta in maglia rossazzurra.

Il giovane esterno d’attacco Capanni (9 presenze), si è distinto nel finale di stagione dando prova di possedere talento e determinazione. La stessa tenacia che ha caratterizzato le 8 apparizioni del camerunense Beleck, chiamato da Lucarelli nel compito non semplice di sorreggere l’intero peso offensivo in assenza di Curiale. Barisic (22 presenze) e Manneh (10 presenze) hanno rappresentato invece le dolenti note dell’attacco rossazzurro, incidendo poco e male sull’andamento della squadra.

Positivo alla causa rossazzurra è stato il contributo di un giocatore di grande esperienza nella categoria come Lele Catania, il quale ha coronato il sogno di una vita calcistica giocando e segnando con la maglia della propria città (13 presenze e 1 gol). Non giudicabile l’apporto dei vari Rossetti (4 presenze), Distefano (3 presenze), Brodic e Rossitto (1 presenza a testa), in quanto hanno trovato pochissimo spazio durante la stagione.

