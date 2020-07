FAKE CREDITS: Paladino ha lasciato il carcere, disposti i domiciliari

Finito in carcere il 10 luglio scorso, Antonio Paladino, Presidente di Confimed Italia ed ormai ex membro della Sigi – SpA interessata all’acquisizione del Calcio Catania – ha fatto ritorno a casa. Il gip del Tribunale di Catania Giuseppina Montuori ha disposto, infatti, gli arresti domiciliari dopo gli interrogatori di garanzia. Stessa disposizione per altri due indagati dell’inchiesta “Fake Credits”: Gaetano Sanfilippo (difeso dall’avv. Claudio Galletta), dipendente dello studio di Paladino, e Andrea Nicastro (difeso dall’avv. Fabrizio Siracusano), consulente di Confimed Italia. La motivazione del provvedimento è che si sono affievolite le esigenze cautelari. I legali dei tre indagati annunciano ricorso al Riesame. Sempre in seno all’inchiesta, nei giorni scorsi sono stati revocati al commercialista Daniele Nicotra, anche lui coinvolto nell’indagine, gli arresti domiciliari e il dissequestro dei conti correnti.

