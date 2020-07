CATANIA: contratti in scadenza, qualche speranza di rinnovo solo per Biagianti

Stanno per scadere i contratti di tre calciatori di proprietà del Catania (31 agosto, ndr): Marco Biagianti, Orazio Di Grazia e Steve Beleck. Mentre il primo gode della stima di Maurizio Pellegrino e definirà il futuro attraverso l’apertura di un dialogo con quest’ultimo, non escludendo anche l’ipotesi di proseguire la carriera in rossazzurro ricoprendo altro incarico, per il classe ’98 Di Grazia si avvicina lo svincolo ed il conseguente trasferimento altrove. Idem Beleck. L’attaccante non ha avuto a disposizione molte occasioni per mettersi in mostra e, quando è sceso in campo. Da tempo viene accostato alla Salernitana che, successivamente, lo cederebbe in prestito. Il Catania, in ogni caso, non punterà sul profilo della punta camerunense ex Crotone.

