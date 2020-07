CESSIONE CATANIA: la gioia dei portieri Furlan e Martinez

Jacopo Furlan e Miguel Martinez, entrambi portieri attualmente in forza al Catania, sulla stessa lunghezza d’onda dei compagni manifestano la propria soddisfazione dopo che la Sigi si è aggiudicata all’asta competitiva il 95.4% delle quote del Calcio Catania. Mentre Furlan si dice “fiero di poter vivere un giorno memorabile insieme al popolo rossazzurro”, lo spagnolo vede “una speranza tenuta in silenzio per mesi” trasformarsi “in un grido di gioia”.

