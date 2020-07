CONTRATTI IN SCADENZA: futuro in dubbio per tre giocatori, tra cui Biagianti

Capitano di mille battaglie, Marco Biagianti è stato tra i primi a non tirarsi indietro. Accettando la sfida di partecipare ai Play Off e trascinando, in questo, la squadra con il supporto di mister Cristiano Lucarelli. A fine giugno si presentava la naturale scadenza del contratto con il Catania, raggiungendo l’accordo per l’estensione a titolo gratuito fino al 31 agosto 2020. Lo stesso dicasi per il centrocampista Orazio Di Grazia e l’attaccante Leo Steve Beleck A’Beka. I calciatori Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo, invece, da mercoledì 1 luglio non sono più tesserati rossazzurri mentre Gabriele Capanni è in prestito secco dal Milan e farà ritorno alla base.

Rimane tutto da decifrare, pertanto, il futuro dei sopra citati Biagianti, Di Grazia e Beleck. Soprattutto il capitano, che potrebbe anche valutare la possibilità di ricoprire più avanti un ruolo dirigenziale all’interno del club. Per Beleck, invece, resta viva l’ipotesi Salernitana con la dirigenza granata che, qualora perfezionasse il suo ingaggio, gli farebbe successivamente acquisire minutaggio in prestito.

